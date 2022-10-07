«Дальше только тьма». Мэры польских городов поддержали демонстрации против роста цен

Новости Польши. У европейцев заканчивается терпение. Внутри ЕС разгораются протесты из-за падения уровня жизни. На этот раз протестующие заполонили центр Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты недовольны ростом цен на электроэнергию. Лозунги были соответствующие: «Дальше только тьма», «Правительство делает города темными» и «Правительство – дилетанты». Среди демонстрантов были и несколько мэров польских городов. По их мнению, обычные поляки не должны стоять перед выбором между едой или теплом. И пока собственный народ буквально страдает от непомерных счетов, польское правительство пытается найти в этом виноватых. Для этой цели премьер-министр Польши вновь выбрал Германию.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Мое послание Германии – объединиться со всеми остальными, потому что в трудные времена все должны прийти к общему знаменателю, а не к этому знаменателю, подходящему только для одной страны.