Правительство Англии планирует отключать электричество на три часа каждый день

Новости Великобритании. Британские энергетики предупредили о вероятных перебоях с электричеством в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произойдет, если королевство не сможет обеспечить необходимый газ или импорт электроэнергии, которую она обычно получает из Франции, Бельгии и Нидерландов.

По мнению энергетиков, это худший, но самый вероятный сценарий, к которому всем надо готовиться уже сейчас. Поскольку сейчас европейские страны из-за туманных перспектив с поставками российского газа не очень хотят делиться своей электроэнергией.