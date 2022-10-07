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Правительство Англии планирует отключать электричество на три часа каждый день

07 октября 2022 10:31
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Новости Великобритании. Британские энергетики предупредили о вероятных перебоях с электричеством в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произойдет, если королевство не сможет обеспечить необходимый газ или импорт электроэнергии, которую она обычно получает из Франции, Бельгии и Нидерландов.

По мнению энергетиков, это худший, но самый вероятный сценарий, к которому всем надо готовиться уже сейчас. Поскольку сейчас европейские страны из-за туманных перспектив с поставками российского газа не очень хотят делиться своей электроэнергией.  

Правительство Англии планирует отключать электричество на три часа каждый день-1

В этом случае в Британии как минимум на три часа будет отключаться электричество в домах и на предприятиях. По мнению правительства, это снизит его потребление на 5 %. Стоит отметить, что с этого месяца стоимость электроэнергии в стране выросла на 80 %. И будет обходиться британцам более 4 000 долларов в год.  

# Электроснабжение # Новости Великобритании # Фотофакт

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