Дайвер в костюме кролика устроил охоту за пасхальными яйцами под водой

Охоту за пасхальными яйцами устроили дайверы и любители сноркелинга. Главную роль тут сыграл подводный кролик. И это Спенсер Слэйт, телеоператор одного из американских телеканалов.

Редкий жираф Родшильда родился в бельгийском зоопарке – подробности здесь.

Мужчина облачился в костюм кролика поверх своего водолазного снаряжения. Добычу для него разбросали по дну национального морского заповедника Флорида-Кис, одного из крупнейших охраняемых районов США. Именно там находится единственный барьерный коралловый риф Северной Америки. И он считается третьим по величине в мире.