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Дайвер в костюме кролика устроил охоту за пасхальными яйцами под водой

18 апреля 2023 12:06
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Охоту за пасхальными яйцами устроили дайверы и любители сноркелинга. Главную роль тут сыграл подводный кролик. И это Спенсер Слэйт, телеоператор одного из американских телеканалов.

Дайвер в костюме кролика устроил охоту за пасхальными яйцами под водой-1

Редкий жираф Родшильда родился в бельгийском зоопарке – подробности здесь.

Мужчина облачился в костюм кролика поверх своего водолазного снаряжения. Добычу для него разбросали по дну национального морского заповедника Флорида-Кис, одного из крупнейших охраняемых районов  США. Именно там находится единственный барьерный коралловый риф Северной Америки. И он считается третьим по величине в мире.

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