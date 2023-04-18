Страны G7 осудили РФ за дезинформацию по ситуации в Украине

Руководители внешнеполитических ведомств стран Группы семи обвиняют Российскую Федерацию в распространении ложной информации относительно ситуации в Украине. Речь идет о предположительно слитых документах Пентагона.

Соответствующее совместное заявление, в котором министры осуждают Россию, принято во вторник, 18 апреля, после встречи в Японии, пишет ТАСС. Главы G7 отметили, что ведут активную работу, которая направлена на распространение правдивой информации, а также делают все возможное, чтобы доступ к ней был максимально открытым.

Как сообщалось, Пентагон продолжает расследование по факту утечки засекреченных материалов, которые стали доступны в начале апреля 2023 года. Документы содержат информацию о состоянии ВСУ, а также участии Штатов и НАТО относительно поддержки Украины. Американские службы ранее уже обвиняли Российскую Федерацию в том, что в государственных телеграм-каналах публикуется ложная информация со ссылкой на якобы слитые документы.