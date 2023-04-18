Польша приступила к строительству электронного заграждения на границе с РФ

Варшава начала возводить электронное заграждение у границ с Калининградкой областью Российской Федерации, проинформировал глава внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

По его словам, специалисты приступили к земляным работам, пишет РИА Новости. Каминьский отметил, что на выходе будет суперсовременное сооружение. Заградительная система будет снабжена камерами, датчиками движения, а также другими технологиями для обеспечения «полного мониторинга всего, что происходит на границе». Ранее сообщалось, что длина заграждения составит почти двести километров. Завершить процесс его установки планируется к осени 2023 года.