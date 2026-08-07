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Зачем ЕС уничтожает цифровую монополию США? Рассказал Муковозчик

07 августа 2026 17:33
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Зачем ЕС уничтожает цифровую монополию США? Рассказал Муковозчик-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Закончено расследование, которое Еврокомиссия вела аж с 2024 года, – и публике предъявлены его результаты. «Регуляторы считают, что механики Facebook и Instagram – бесконечная лента, автовоспроизведение видео, алгоритмы рекомендаций и другие элементы – формируют зависимость, особенно у несовершеннолетних». Документы Еврокомиссии утверждают, что сам дизайн мессенджеров «переводит мозг в «режим автопилота» и способствует компульсивному использованию сервисов». 

Общеевропейцев в их рвении можно понять, ведь «около 75% европейского облачного рынка контролируют Amazon, Microsoft и Google» – и теперь европейские правительства уже начали отказываться от использования американских программ типа Zoom, заменяя их своими аналогами.

Даже сами недавние законы «О цифровых рынках» (DMA) и «О цифровых услугах» (DSA) были приняты Еврокомиссией в попытке «вернуть Европе цифровой суверенитет, защитить персональные данные и заставить американский Big Tech [то есть корпорации вроде Google, Apple, Microsoft, Amazon] делиться доходами».

Однако вот это, мне кажется, и есть главный для всех фондерляль стимул: доходы. При этом, как пишут, «Европа выступает в качестве самого жесткого в мире регулятора, используя огромные штрафы и строгие законы». Ну, а на той стороне – не менее жесткие IT-ребята из Америки, уже подмявшие мир под себя и не желающие такое положение вещей менять.

Далее смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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