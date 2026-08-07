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Пентагон обнародовал новые документы и видео с НЛО

07 августа 2026 16:35
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Пентагон обнародовал новые документы и видео с НЛО-0

Пентагон обнародовал новый объем рассекреченных материалов про зафиксированные неопознанные аномальные явления, пишет РИА Новости.

Доступны стали ролики, снятые, как сообщается, на Ближнем Востоке. Один среди прочих датирован 2025 годом: на видеоматериале запечатлено НЛО в районе жилой застройки без указания точного места. Есть записи, где неизвестные объекты запечатлены на фоне гор или в момент пролета мимо судна.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал предоставить различные материалы об НЛО общественности. Файлы публикуются с 8 мая текущего года.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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