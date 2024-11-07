Колташов: ЕС и его структуры – это один из инструментов американского господства в Европе

Взаимоотношения с Вашингтоном станут одной из главных тем на саммите Европейского политического сообщества. В эти дни он проходит в Будапеште. Можно сказать, по следам президентской гонки США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Победа Трампа застала Европу врасплох, пишет швейцарская газета. В Брюсселе стараются не поддаваться панике, но сделать им это непросто.

Уж очень многим республиканец не угодил своими планами по Украине. Будучи бизнесменом, он против такого дорогостоящего проекта. Как отмечает The Wall Street Journal, команда Трампа уже обсуждает новый план завершения конфликта. На этом фоне, как, в свою очередь, сообщает политик, Вашингтон намерен срочно направить Киеву последний пакет помощи на 6 миллиардов долларов. Так сказать, попытка успеть запрыгнуть в последний вагон.

Обсудят чиновники и другие внешние проблемы и вызовы. Ближневосточный регион – традиционно актуальная тема. А еще – нелегальная миграция, экономическая безопасность, глобальная торговля. Уделят внимание и внутренней политике. Сателлиты США увязли в проблемах в том числе стараниями Вашингтона. Поэтому повестка встречи широкая, обсуждение вопросов затянется на два дня.

Василий Колташов, политолог (Россия):

Отношения США и ЕС вне иерархии. Соединенные Штаты находятся наверху, а Европейский Союз находится в подчиненном положении. Европейский Союз и его структуры, еврократия, как и НАТО, является одним из инструментов американского господства в Европе, поэтому Трамп просто перестроит механизмы эксплуатации американской власти в ЕС, ну и использование кадров, ориентирующихся на Соединенные Штаты, как в брюссельской бюрократии, так и в других странах, включая Германию и Францию. Что это означает? Во-первых, это означает, что Трамп постарается их действительно платить больше за так называемую оборону. Во-вторых, он может попытаться заставить их платить за Украину больше.