Новости Польши. Отчаянно борется за внимание Штатов и избирателей правящая партия Польши. В этом Беларусь убедились на собственном опыте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Против воли мы оказались в центре политических игр польского истеблишмента. Белорусский фактор стал одним из основных козырей в предвыборной гонке «ПиС». Дуда и Моравецкий придумали угрозу с Востока и начали с ней ожесточенно бороться. Под эту марку пригнали к белорусским границам танки, нагородили заборов, запугивали местных жителей, а в итоге погрязли в крупных скандалах, связанных с коррупцией, и подвели страну к гражданской войне. Таким мнением поделился бывший президент Польши Лех Валенса. По его словам, сейчас ситуация в стране крайне серьезная, поэтому не исключен риск дальнейшей эскалации. В такой обстановке Польша проводит парламентские выборы.

Сегодня по всей стране были открыты избирательные участки, где все не прошло тихо и гладко. Так, уже к обеду на выборах зарегистрировали 144 нарушения. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza. Кажется, ничего существенного – ну, на каких-то участках отключилось электричество, где-то неверно распечатали списки. В Белостоке председатель одной из окружных комиссий на ночь забрал избирательную печать домой. А утром оказалось, что количество бюллетеней не соответствует протоколу. Мелочи, а глядишь, и выборы пошли бы уже совсем по другому сценарию. В Беларуси осудили решение польских властей отказать во въезде белорусскому депутату