​Что сейчас происходит с группой афганских мигрантов, которую Польша попыталась вытеснить в Беларусь?

О ситуации на границе рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Очередной пример циничной политики в отношении беженцев демонстрирует Польша. Миграционный кризис и там явно выходит из-под контроля. А действия властей не выдерживают никакой критики.

Ольга Шерснева:

История, речь о которой пойдет далее, связана в том числе с Афганистаном. Граждане продолжают бежать из страны в поисках убежища. Ожидаемо, многие стремятся в Европу. Тем более, что сама Европа говорила, что не бросит афганцев. Но свое настоящее отношение к мигрантам там уже высказали. Беженцев зовут, но немного. Очевидно, люди, которые ищут спасение, европейским государствам не нужны. Ну а произошедшее в Польше – высший уровень цинизма. 50 человек, которых сами же и позвали, просто выпихнули на границу. Зачем звали-то?

Напомним, 19 августа польские правоохранители на нескольких военных транспортных средствах доставили большую группу мигрантов к участку пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы и попытались их насильственно вытеснить на территорию Беларуси.