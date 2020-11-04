Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов на фоне двухнедельных протестов

Новости Польши. В Польше на фоне массовых протестов отложили публикацию закона о запрете абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше на фоне массовых протестов отложили публикацию закона о запрете абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постановление, которое ужесточает соответствующий закон, должно было появиться в открытом доступе еще в понедельник, 2 ноября, однако, поскольку этого не произошло, скандальный документ не вступил в силу.
По словам главы канцелярии премьер-министра Польши, сейчас идет дискуссия по этому вопросу. Власти пытаются найти новую позицию в ситуации, которая вызвала возмущение сотен тысяч граждан.
Напомним, массовые демонстрации в стране не утихают уже больше двух недель. Граждане выступают против решения Конституционного суда, согласно которому женщинам запрещается делать аборт даже по медицинским показаниям, в том числе в случае патологии плода.
Зачастую протесты там заканчиваются столкновениями с полицией. Против активистов правоохранители используют спецсредства.