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Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов на фоне двухнедельных протестов

04 ноября 2020 08:16
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Новости Польши. В Польше на фоне массовых протестов отложили публикацию закона о запрете абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов на фоне двухнедельных протестов-1

Постановление, которое ужесточает соответствующий закон, должно было появиться в открытом доступе еще в понедельник, 2 ноября, однако, поскольку этого не произошло, скандальный документ не вступил в силу.  

По словам главы канцелярии премьер-министра Польши, сейчас идет дискуссия по этому вопросу. Власти пытаются найти новую позицию в ситуации, которая вызвала возмущение сотен тысяч граждан.  

Польша отложила ужесточение закона о запрете абортов на фоне двухнедельных протестов-4

Напомним, массовые демонстрации в стране не утихают уже больше двух недель. Граждане выступают против решения Конституционного суда, согласно которому женщинам запрещается делать аборт даже по медицинским показаниям, в том числе в случае патологии плода.  

Зачастую протесты там заканчиваются столкновениями с полицией. Против активистов правоохранители используют спецсредства.  

# Акции протеста # Михал Дворчик # Фотофакт

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