Что с террористами, атаковавшими «Крокус»? Вся информация о теракте в России

Теракт в «Крокусе»: что известно на данный момент? Пожар там локализован, но работу на месте ЧП продолжают порядка 480 спасателей и 183 единицы техники. Минувшая ночь выдалась бессонной не только для них. В расследовании теракта принимают участие лучшие оперативники. Совместная работа всех правоохранительных органов пока не приносит успеха. Но будем надеяться, что это лишь дело времени.

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты. Напомним, что в пятницу вечером в «Крокусе» должен был проходить концерт рок-группы «Пикник». Все билеты были распроданы. Зал рассчитан на 6200 мест. Беспрецедентный, гнусный, трусливый, смертоносный – так в мире охарактеризовали теракт в «Крокус Сити Холле». По уровню жестокости его не с чем сравнить. Боевики ворвались в здание и начали в упор расстреливать людей. Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло накануне около восьми вечера. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник». Организаторы продали более 6 тысяч билетов. Следственный комитет России квалифицировал происшествие как теракт. Возбуждено уголовное дело.

Следователи изымают с места преступления оружие, боеприпасы, которые в настоящее время осматриваются. Оперативно начали проводиться по оружию, боеприпасам и другим вещественным доказательствам генетические, дактилоскопические, баллистические экспертизы.

События развивались стремительно. Террористы занимали все большую территорию. Люди в спешке пытались покинуть здание. В панике сделать это было непросто. Посетители ожидали помощи даже на крыше. В их спасении задействовали подъемные механизмы. Эвакуация сопровождалась звуками стрельбы и криками пострадавших и напуганных людей. После того как всех вывели из здания, спецназ начал штурм. Нападавшие забаррикадировались в одном из помещений.

В результате взрыва в здании начался пожар. Всего за полчаса он охватил почти 13 тысяч квадратных метров. Вертолеты сбрасывали воду на горящее здание, пока полиция уводила людей от места теракта. Верхний этаж выгорел дотла. Крыша здания обвалилась. Усилиями пожарных локализовать пламя удалось к часу ночи. Тушением отдельных очагов возгорания занимаются до сих пор. Продолжается разбор завалов. Полиция ищет преступников, которым удалось скрыться на белом автомобиле. Появлялась информация о взрывчатке внутри машины на парковке. Около полуночи Росгвардия завершила досмотр стоянки у «Крокуса», взрывчатых веществ не обнаружено. Экстренные службы работают беспрерывно. Местные жители согревают правоохранителей чаем. В данной ситуации быть безучастным просто невозможно. Врачи заняты своим делом. В их руках теперь судьбы тех, кому удалось выжить в этой страшной трагедии. Еще ночью в одну из больниц к раненым пациентам приехали глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер России Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.