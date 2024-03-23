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Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: погибли более 60 человек

23 марта 2024 05:25
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Трагедия, которой нет оправдания. Внимание всех мировых СМИ приковано к ситуации в Подмосковье, где накануне совершен чудовищный теракт.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: погибли более 60 человек-1

Пятничным вечером в Красногорске люди пришли в торгово-развлекательный центр «Крокус» на концерт одной из музыкальных групп. Зал уже был практически полностью заполнен. В здание ворвались вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме. Они расстреливали людей, затем подожгли здание. Следственным комитетом России предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться. Многие из раненых находятся в тяжелом состоянии.

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# Теракт

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