Политики обнаружили американский след в теракте в Красногорске

Соболезнования России в связи с терактом в Красногорске приходят из разных уголков планеты. Слова скорби доносятся даже из тех стран, с которыми Москва не поддерживает тесных дружеских связей. По своей жестокости трагедия действительно не знает равных, а потому молчать – просто невозможно.

Одним из первых отреагировал на трагедию Белый дом. Там поспешили высказаться о непричастности Украины к теракту. Нет каких-либо фактов, которые указывают на вмешательство Киева, отметили в Вашингтоне. Также выразили слова поддержки и соболезнования, в то же время отметив, что не располагали заранее сведениями о случившемся. Однако некоторые политики все же разглядели американский след в случившемся.

Александр Вучич, президент Сербии:

7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать торговые центры. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит, что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет.

МИД Германии призвал быстрее расследовать случившееся. Внешнеполитическое ведомство Италии выразило «осуждение всех форм терроризма и солидарность с семьями жертв». Террористический акт против мирных граждан осудили также Казахстан, Куба, Азербайджан и десятки других страны.

Читайте также:

Грызлов: мы видим, что Хатынь повторяется. И те, кто принимал в этом участие, будут найдены и уничтожены

Грачев: ничем нельзя оправдать то зверское убийство мирных жителей в «Крокус Сити холле»

Азаренок о трагедии в Москве: враг ждет, что мы впадем в уныние. Но он этого не дождется