Убедительный реванш – Дональд Трамп вновь избран президентом США

Возвращаясь к одной из самых обсуждаемых тем – президентским выборам в США. Буквально через несколько минут после того, как стало известно об убедительной победе на них Дональда Трампа, многие американские и мировые СМИ назвали это триумфальным возвращением в Белый дом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он смог преодолеть все преграды на этом пути и смести с него соперников. Умудрился перетянуть на свою сторону избирателей в 3 из 7 колеблющихся штатах. Из 270 необходимых голосов выборщиков он набрал 277 (по данным The New York Times). Его поддержали более 71 миллиона американцев. И теперь политик и его штаб отмечают победу. Поздравления, уже смело можно сказать, 47-му президенту США передают лидеры многих стран и международных объединений и блоков. Генсек НАТО и глава Еврокомиссии выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. В своей победной речи новоизбранный президент пообещал вернуть США в «золотой век». И на это у него есть еще 4 года. Как подчеркивают аналитики, итоги президентских выборов демонстрируют протест американских граждан против политики действующих властей.