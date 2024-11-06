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В Украине продлено военное положение до 7 февраля 2025 года

06 ноября 2024 18:11
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Зеленский боится, что новый лидер ослабит поддержку Украины. И тогда она – цитата – «не сможет победить в этой войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это заявление так называемого главы Незалежной прозвучало сегодня. После того, как победа республиканца стала очевидна для всех.

В Украине продлено военное положение до 7 февраля 2025 года-2

На этом ли фоне, но Зеленский продлил военное положение в стране еще на 90 дней. Соответствующее заявление уже подписано. Оно утверждает и продление мобилизации на тот же срок. До 7 февраля 2025 года. Закон о военном положении подписывается уже в 13-й раз. В целом оно действует с февраля 2022-го. Тогда же Зеленский утвердил указ о всеобщей мобилизации, согласно которому большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

# Украина

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