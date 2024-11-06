Зеленский боится, что новый лидер ослабит поддержку Украины. И тогда она – цитата – «не сможет победить в этой войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это заявление так называемого главы Незалежной прозвучало сегодня. После того, как победа республиканца стала очевидна для всех.

На этом ли фоне, но Зеленский продлил военное положение в стране еще на 90 дней. Соответствующее заявление уже подписано. Оно утверждает и продление мобилизации на тот же срок. До 7 февраля 2025 года. Закон о военном положении подписывается уже в 13-й раз. В целом оно действует с февраля 2022-го. Тогда же Зеленский утвердил указ о всеобщей мобилизации, согласно которому большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.