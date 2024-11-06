МИД РФ прокомментировал предварительные итоги на выборах президента США

В МИД РФ высказались касательно предварительных результатов на выборах президента США, пишет ТАСС.

Как заявлено, Москва в работе с новой администрацией США продолжит отстаивать национальные интересы России, а также учитывать достижение целей СВО. «Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», – отметили в ведомстве.

Также в МИД РФ подчеркнули, что с их стороны какие-либо иллюзии в отношении предварительно избранного президента Штатов Дональда Трампа или нового Конгресса отсутствуют. Любой состав правящей в Америке элиты следует антироссийским установкам и линии на «сдерживание Москвы», говорится в заявлении Министерства.