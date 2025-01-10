Жители Европы начали переживать тяжелые времена. Серьезные испытания им устроил Киев, который перекрыл транзит российского газа через Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия этого решения уже ощутили во Франции и Германии, где сейчас температура воздуха местами опустилась ниже среднего уровня за последние 30 лет. Холодная погода привела к увеличению спроса на отопление, а закрытие украинских трубопроводов привело к росту цен на природный газ по всей Европе. Теперь люди вынуждены выбирать – либо быть сытыми, либо жить в тепле. Потому что счета за отопление уже поднялись.

Мои родители иногда говорят мне выключать отопление, потому что оно слишком дорогое. Каждый день я слышу, как кто-то жалуется на рост цен.

Аналитики вынуждены признать, что на европейском рынке сохраняется спрос на недорогой газ, несмотря на стремление ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей.

По данным экспертов, уже на данный момент газохранилища заполнены лишь на 70 %, в то время как расход ресурсов увеличился на треть. Согласно оценкам, если подобная ситуация и дальше будет прогрессировать, то цены на СПГ могут кратно подорожать уже к лету. В Молдове тарифы поднялись более чем на 50 %.

Хотя ЕС не особо пытается наладить с Москвой поставки, многие участники объединения уже начинают частные переговоры. Так, Словакия организует рабочую группу по вопросам газового транзита. Сможет ли Братислава договориться – вопрос открытый, ведь остальные западные политики не особо настроены цивилизованно решать насущные проблемы.