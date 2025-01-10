Прямой эфир

Не менее 8 человек погибли из-за пожаров в районе Лос-Анджелеса

10 января 2025 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Количество погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии выросло до восьми человек. Об этом пишет РИА Новости.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми человек. Глава пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули рассказала о двух новых жертвах в районе Палисейдс, практически полностью уничтоженном огнем.

Не менее 8 человек погибли из-за пожаров в районе Лос-Анджелеса-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

В результате пожаров в Палисейдс и Итон было разрушено или пострадало более 10 000 строений, включая церкви, школы и магазины.

Обязательные эвакуации коснулись 360 000 человек. Сильный ветер и неисправные гидранты усугубили ситуацию. 
Эти возгорания называют одними из наиболее разрушительных за всю историю округа Лос-Анджелес.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский уже стал богаче Илона Маска – журналистка Панченко
10 января 2025 10:04

Зеленский уже стал богаче Илона Маска – журналистка Панченко

Погибли двое участковых инспекторов милиции в Витебске
10 января 2025 09:01

Погибли двое участковых инспекторов милиции в Витебске

Почта Польши проведёт массовые сокращения – свыше 8,5 тыс. человек лишатся работы
10 января 2025 08:08

Почта Польши проведёт массовые сокращения – свыше 8,5 тыс. человек лишатся работы