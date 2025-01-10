Не менее 8 человек погибли из-за пожаров в районе Лос-Анджелеса
Количество погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии выросло до восьми человек. Об этом пишет РИА Новости.
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми человек. Глава пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули рассказала о двух новых жертвах в районе Палисейдс, практически полностью уничтоженном огнем.
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В результате пожаров в Палисейдс и Итон было разрушено или пострадало более 10 000 строений, включая церкви, школы и магазины.
Обязательные эвакуации коснулись 360 000 человек. Сильный ветер и неисправные гидранты усугубили ситуацию.
Эти возгорания называют одними из наиболее разрушительных за всю историю округа Лос-Анджелес.