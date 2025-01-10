Не менее 8 человек погибли из-за пожаров в районе Лос-Анджелеса

Количество погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии выросло до восьми человек. Об этом пишет РИА Новости.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до восьми человек. Глава пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули рассказала о двух новых жертвах в районе Палисейдс, практически полностью уничтоженном огнем.