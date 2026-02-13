ЧП в США – на заводе в Нью-Джерси прогремел сильный взрыв

Мощный взрыв прогремел на заводе в американском штате Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего там вспыхнул сильный пожар. На месте ЧП работают десятки расчетов спасателей.

Огонь в считаные минуты охватил сразу два этажа здания. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. С места ЧП эвакуированы 12 сотрудников предприятия. Сейчас выясняется, сколько точно работников находились на заводе в момент взрыва. Облако густого дыма накрыло площадь в несколько километров. Известно, что в цехах и на складах находятся химические вещества, поэтому объявлен повышенный уровень опасности. Специалисты пока не зафиксировали загрязнения воздуха.