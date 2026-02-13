Прямой эфир

ЧП в США – на заводе в Нью-Джерси прогремел сильный взрыв

13 февраля 2026 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный взрыв прогремел на заводе в американском штате Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего там вспыхнул сильный пожар. На месте ЧП работают десятки расчетов спасателей.

Огонь в считаные минуты охватил сразу два этажа здания. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. С места ЧП эвакуированы 12 сотрудников предприятия. Сейчас выясняется, сколько точно работников находились на заводе в момент взрыва. Облако густого дыма накрыло площадь в несколько километров. Известно, что в цехах и на складах находятся химические вещества, поэтому объявлен повышенный уровень опасности. Специалисты пока не зафиксировали загрязнения воздуха.

# ЧП # Пожар # США

Другие новости рубрики

Все новости
Против милитаризации – в Вене прошла акция протеста
13 февраля 2026 07:44

Против милитаризации – в Вене прошла акция протеста

В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения
13 февраля 2026 07:22

В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения

Дональд Трамп требует до 10 миллиардов долларов от Би-би-си за монтаж его речи
13 февраля 2026 07:21

Дональд Трамп требует до 10 миллиардов долларов от Би-би-си за монтаж его речи