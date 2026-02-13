Против милитаризации – в Вене прошла акция протеста

Тысячи людей вышли на улицы Вены, чтобы выразить свое недовольство проводимой политикой властей. Австрийцы протестуют против того, что страна стала на путь милитаризации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты заблокировали центральную площадь столицы, требуя от правительства усилить социальную поддержку населения, отказаться от увеличения военных расходов и не допустить продления срока военной службы по призыву. В Австрии сокращается финансирование социальных программ. При этом высокими остаются траты на оборону. Также протестующие потребовали от властей сохранить нейтралитет страны, который закреплен в конституции и отказаться от планов по вступлению в НАТО.