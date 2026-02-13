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В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения

13 февраля 2026 07:22
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В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения в сельской местности Идлиба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным СМИ, стихия нанесла серьезный ущерб.

В Сирии сильные ливни привели к разрушительным последствиям для лагеря временного размещения-2

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям и управлению катастрофами сообщили: полностью повреждено около 300 палаток, еще более 1300 пострадали частично. Семьи, вынужденные покинуть затопленные места, переведены во временные укрытия. Власти продолжают оказывать помощь пострадавшим, обеспечивая их жильем и предметами первой необходимости.

Ситуация в регионе остается сложной: зимние дожди регулярно приводят к подтоплениям, и гуманитарные организации фиксируют рост числа нуждающихся в поддержке. Главная задача сейчас – восстановить условия проживания и предотвратить новые трагедии в лагерях, где остаются тысячи перемещенных лиц.

# Природные катаклизмы # Новости Сирии

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