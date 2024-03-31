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Член комитета парламента Сербии: «Мы своими страданиями обеспечили время для того, чтобы Россия возродилась»

31 марта 2024 19:12
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На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

Член комитета парламента Сербии: «Мы своими страданиями обеспечили время для того, чтобы Россия возродилась»-1

Митар Ковач, член комитета парламента Сербии по вопросам обороны:
К сожалению, мы знаем, что Запад и в первую очередь Америка была на пике своего развития в 1998 году. Мы также знаем, что наша братская Россия и Беларусь были в незавидном положении по сравнению с предыдущим периодом. Была разрушена их экономическая система, была инфляция. Положение государственной системы, армии не позволяло им помочь нам. В то время, если мыслить стратегически, мы своими страданиями обеспечили время для того, чтобы Россия возродилась, решила свои внутренние проблемы, начала экономическое развитие, восстановила армию и подготовилась к встрече со злом с Запада, который тогда напал на нашу страну.

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# Международная политика

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