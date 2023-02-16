Число жертв в результате землетрясений в Турции увеличилось до 36 187

Разрушительные землетрясения в Турции уже унесли жизни 36 187 человек, число получивших ранения достигло 108 068.

Сообщается, что 216 347 пострадавших из зоны бедствия эвакуированы в другие провинции. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).

16 февраля из Турции пришло и радостное известие: на одиннадцатые сутки после катастрофы в Кахраманмараше удалось спасти из-под завалов человека. Девушка находилась под обрушенным зданием 248 часов.