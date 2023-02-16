Сотни тысяч колумбийцев протестуют против социальных и экономических реформ

Новости Колумбии. В Колумбии начались массовые антиправительственные выступления. Сотни тысяч людей вышли на улицы крупных городов, протестуя против плана властей провести социальные и экономические реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению митингующих, они породят лишь коррупцию, разрушат сферу здравоохранения и образования, а также нанесут удар по пенсионной системе. Если президенту и правительству удастся их воплотить, то это приведет страну к хаосу, кризису промышленности и росту нищеты.