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Сотни тысяч колумбийцев протестуют против социальных и экономических реформ

16 февраля 2023 08:28
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Новости Колумбии. В Колумбии начались массовые антиправительственные выступления. Сотни тысяч людей вышли на улицы крупных городов, протестуя против плана властей провести социальные и экономические реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч колумбийцев протестуют против социальных и экономических реформ-1

По мнению митингующих, они породят лишь коррупцию, разрушат сферу здравоохранения и образования, а также нанесут удар по пенсионной системе. Если президенту и правительству удастся их воплотить, то это приведет страну к хаосу, кризису промышленности и росту нищеты.

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# Акции протеста # Новости Колумбии # Фотофакт

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