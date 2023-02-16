Польша пытается увеличить количество войск НАТО на своей территории
Польша ищет новые пути увеличения контингента НАТО у себя в стране. Это просто необходимо для усиления обороны, заявил президент Анджей Дуда, выступая на встрече министров обороны Североатлантического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, сейчас в Польше много сделано, чтобы принять большое количество вооружения и солдат.
Анджей Дуда, президент Польши:
Построено множество складов для хранения техники и боеприпасов. Создана инфраструктура для размещения солдат. И все это в полном распоряжении Альянса и в любое время. Все это позволяет максимально быстро развернуть силы НАТО для отражения возможного нападения.
Кроме того, прозвучал призыв увеличить поставки вооружений в страну. Добавим, что Варшава намерена потратить на оборону более 4 % ВВП – это вдвое превышает целевой показатель альянса в 2 %.
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