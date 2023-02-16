Польша пытается увеличить количество войск НАТО на своей территории

Польша ищет новые пути увеличения контингента НАТО у себя в стране. Это просто необходимо для усиления обороны, заявил президент Анджей Дуда, выступая на встрече министров обороны Североатлантического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, сейчас в Польше много сделано, чтобы принять большое количество вооружения и солдат.

Анджей Дуда, президент Польши:

Построено множество складов для хранения техники и боеприпасов. Создана инфраструктура для размещения солдат. И все это в полном распоряжении Альянса и в любое время. Все это позволяет максимально быстро развернуть силы НАТО для отражения возможного нападения.