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Польша пытается увеличить количество войск НАТО на своей территории

16 февраля 2023 08:23
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Польша ищет новые пути увеличения контингента НАТО у себя в стране. Это просто необходимо для усиления обороны, заявил президент Анджей Дуда, выступая на встрече министров обороны Североатлантического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, сейчас в Польше много сделано, чтобы принять большое количество вооружения и солдат.

Польша пытается увеличить количество войск НАТО на своей территории-1

Анджей Дуда, президент Польши:
Построено множество складов для хранения техники и боеприпасов. Создана инфраструктура для размещения солдат. И все это в полном распоряжении Альянса и в любое время. Все это позволяет максимально быстро развернуть силы НАТО для отражения возможного нападения.

Польша пытается увеличить количество войск НАТО на своей территории-4

Кроме того, прозвучал призыв увеличить поставки вооружений в страну. Добавим, что Варшава намерена потратить на оборону более 4 % ВВП – это вдвое превышает целевой показатель альянса в 2 %.

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# НАТО # Фотофакт

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