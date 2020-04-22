Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 23 человек

Новости Канады. Число погибших в результате массовой стрельбы в канадском штате Новая Шотландия возросло до 23, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв сотрудники полиции, подросток, мужчины и женщины. Ранее правоохранители сообщали о том, что количество погибших может увеличиться, поскольку в домах, которые поджёг злоумышленник, могли находиться люди.

Напомним, самая кровавая расправа за последние 30 лет произошла в стране 18 апреля. Вооруженный мужчина в форме полицейского устроил стрельбу в городе Портапик и его окрестностях. В попытке скрыться он поджёг несколько домов. Злоумышленника ликвидировали. Его мотивы до сих пор неизвестны.