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Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 23 человек

22 апреля 2020 09:57
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Новости Канады. Число погибших в результате массовой стрельбы в канадском штате Новая Шотландия возросло до 23, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 23 человек-1

Среди жертв сотрудники полиции, подросток, мужчины и женщины. Ранее правоохранители сообщали о том, что количество погибших может увеличиться, поскольку в домах, которые поджёг злоумышленник, могли находиться люди.

Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик

Число жертв стрельбы в Канаде выросло до 23 человек-4

Напомним, самая кровавая расправа за последние 30 лет произошла в стране 18 апреля. Вооруженный мужчина в форме полицейского устроил стрельбу в городе Портапик и его окрестностях. В попытке скрыться он поджёг несколько домов. Злоумышленника ликвидировали. Его мотивы до сих пор неизвестны.

# Стрельба # Фотофакт

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