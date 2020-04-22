Нетаньяху и Ганц будут занимать пост премьер-министра Израиля по очереди

Новости Израиля. Выход из беспрецедентного в истории страны политического кризиса нашли в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры двух сильнейших партий наконец договорились о создании коалиции. Чтобы не допустить очередных досрочных выборов, главы партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» решили занимать пост премьер-министра по очереди.

Первые полтора года исполнять обязанности главы правительства будет Биньямин Нетаньяху, затем его сменит Бени Ганц, который останется у руля до истечения трёхлетнего срока.