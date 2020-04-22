Прямой эфир

Нетаньяху и Ганц будут занимать пост премьер-министра Израиля по очереди

22 апреля 2020 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Выход из беспрецедентного в истории страны политического кризиса нашли в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетаньяху и Ганц будут занимать пост премьер-министра Израиля по очереди -1

Лидеры двух сильнейших партий наконец договорились о создании коалиции. Чтобы не допустить очередных досрочных выборов, главы партий «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» решили занимать пост премьер-министра по очереди.

Нетаньяху и Ганц будут занимать пост премьер-министра Израиля по очереди -4

Первые полтора года исполнять обязанности главы правительства будет Биньямин Нетаньяху, затем его сменит Бени Ганц, который останется у руля до истечения трёхлетнего срока.

Нетаньяху и Ганц будут занимать пост премьер-министра Израиля по очереди -7

На такой шаг политикам пришлось решиться из-за пандемии коронавируса. Карантин и меры по борьбе с заболеванием требуют дополнительного финансирования. А возможности временного правительства в вопросах изменения бюджета значительно ограничены. 

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Бени Ганц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп намерен снять карантин в 20 штатах
22 апреля 2020 09:30

Трамп намерен снять карантин в 20 штатах

Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси
22 апреля 2020 07:53

Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси

Падение продолжается. Нефть Brent опустилась ниже 16 долларов
22 апреля 2020 07:32

Падение продолжается. Нефть Brent опустилась ниже 16 долларов