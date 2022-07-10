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Число заявлений на пособие по безработице в США выросло до рекордного уровня

10 июля 2022 09:46
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Новости США. В США количество заявок на пособие по безработице выросло до рекордного уровня за последние несколько месяцев. В Министерство труда обратились почти 250 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Число заявлений на пособие по безработице в США выросло до рекордного уровня-1

Это связано с дефицитом рабочих мест в стране и растущей инфляцией. Ожидается, что в следующем году местные власти добавят около 200 тысяч новых рабочих мест. Однако это меньше необходимого и почти на 100 тысяч меньше, чем в предыдущий год. И как считают эксперты, уже к концу следующего года уровень безработицы в США может вырасти до 5,5 процентов.  

Число заявлений на пособие по безработице в США выросло до рекордного уровня-4

На этом фоне местные СМИ даже провели исследование. Согласно результатам, большинство американцев боятся, что в скором времени они потеряют работу. 54 процента заявили, что пошли бы на сокращение зарплаты, если бы могли остаться на своей работе.  

# Безработица # Новости США # Фотофакт

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