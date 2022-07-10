Число заявлений на пособие по безработице в США выросло до рекордного уровня

Новости США. В США количество заявок на пособие по безработице выросло до рекордного уровня за последние несколько месяцев. В Министерство труда обратились почти 250 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с дефицитом рабочих мест в стране и растущей инфляцией. Ожидается, что в следующем году местные власти добавят около 200 тысяч новых рабочих мест. Однако это меньше необходимого и почти на 100 тысяч меньше, чем в предыдущий год. И как считают эксперты, уже к концу следующего года уровень безработицы в США может вырасти до 5,5 процентов.