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Число занятых в ФРГ к 2030 году сократится на 5 млн человек

23 января 2023 09:44
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Новости Германии. В ФРГ количество занятых в экономике к 2030 году сократится на 5 миллионов человек. С таким предупреждением выступил глава ассоциации работодателей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число занятых в ФРГ к 2030 году сократится на 5 млн человек-1

Это станет следствием экономического кризиса, что неизбежно ухудшит и без того сложную ситуацию. Такой масштаб сокращений невозможно компенсировать, а в результате снижения числа работников государство будет собирать все меньше налогов. Бюджет недополучит миллиарды евро. Как отметил глава ассоциации, Германия больше не сможет сохранить процветание, к которому так привыкла. По его словам, некоторые немецкие предприятия уже объявили о банкротстве, еще многие собираются это сделать, поскольку больше не могут работать из-за высоких цен на электроэнергию.

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# Безработица в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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