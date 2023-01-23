Число занятых в ФРГ к 2030 году сократится на 5 млн человек

Новости Германии. В ФРГ количество занятых в экономике к 2030 году сократится на 5 миллионов человек. С таким предупреждением выступил глава ассоциации работодателей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это станет следствием экономического кризиса, что неизбежно ухудшит и без того сложную ситуацию. Такой масштаб сокращений невозможно компенсировать, а в результате снижения числа работников государство будет собирать все меньше налогов. Бюджет недополучит миллиарды евро. Как отметил глава ассоциации, Германия больше не сможет сохранить процветание, к которому так привыкла. По его словам, некоторые немецкие предприятия уже объявили о банкротстве, еще многие собираются это сделать, поскольку больше не могут работать из-за высоких цен на электроэнергию.