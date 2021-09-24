Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе возросло до 47

Новости России. Количество пострадавших в результате трагедии в пермском вузе увеличилось до 47, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Количество пострадавших в результате трагедии в пермском вузе увеличилось до 47, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, студент устроил там стрельбу 20 сентября. Сегодня в больницы продолжают поступать люди. 12 человек сейчас находятся в московском стационаре. Стрелявший также пребывает в тяжелом состоянии, но он уже пришел в сознание. Из-за ранения во время задержания ему пришлось ампутировать часть ноги.
Похожий сюжет мог развернуться и в Красноярском крае. Из-за издевательств сверстников учащийся вуза хотел отомстить стрельбой. К счастью, инцидент удалось предотвратить.
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