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В США потерпел крушение грузовой самолёт – 7 человек погибли и 11 пострадали

05 ноября 2025 07:28
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По меньшей мере 7 человек погибли и 11 пострадали в результате крушения грузового самолета в американском городе Луисвилл. Об этом сообщил губернатор штата Кентукки. По оценкам чиновника, число жертв будет расти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США потерпел крушение грузовой самолёт – 7 человек погибли и 11 пострадали -2

В соцсетях очевидцы публикуют кадры с моментом крушения самолета. При ударе о землю образовался огромный огненный шар. Несколько зданий за взлетно-посадочной полосой были охвачены пламенем. На борту находилось почти 950 тысяч литров топлива, пострадавшая территория сопоставима с городским кварталом. Отметим, с начала 2025 года в США произошло не менее 60 авиационных инцидентов со смертельным исходом, в которых погибли около 200 человек.

# США # происшествия в США

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