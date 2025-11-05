В Мексике вспыхнули массовые протесты после убийства мэра города Уруапана Карлоса Мансо. Демонстрации переросли в столкновения с полицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты собрались у здания правительства штата, требуя справедливости в расследовании смерти градоначальника и наказания виновных. Полиция применила слезоточивый газ и задержала 8 человек.

Мансо был застрелен 1 ноября во время празднования Дня мертвых. Нападение произошло на городской площади после его речи. Два человека задержаны, один нападавший убит. Идет расследование. Погибший политик открыто критиковал подход руководства страны к борьбе с наркокартелями и организованной преступностью.