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Сиверова: законно использовать замороженные активы РФ не получится

05 ноября 2025 10:08
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Сиверова: законно использовать замороженные активы РФ не получится-0

Еврокомиссия хочет предоставить Киеву кредит, используя замороженные российские активы, пишет РИА Новости. При этом страны-участницы Евросоюза не могут найти единое решение: ни одна страна не готова рисковать в одиночку, политики ведут работу по решению вопроса, рассчитывая прийти к соглашению уже в декабре.

Вашингтон практически прекратил поддержку украинской стороны, без кредитования Украину ожидает дефицит в 60 млрд долларов в ходе следующих двух лет. И Киев будет лишен «последнего шанса укрепить позиции», указывает Politico.

По словам российского юриста Вероники Сиверовой, «юридически чистый» способ реализации инициативы Запада отсутствует. Идет нарушение принципа суверенного иммунитета, защищающего государственные активы от принудительных мер. В этом заключается причина решения властей Канады и Швейцарии воздержаться от конфискации без решения суда.

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# Международная политика

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