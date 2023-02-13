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СВР РФ: США готовят 60 боевиков для терактов в России и СНГ

13 февраля 2023 10:13
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С января 2023 года Соединенные Штаты Америки завербовали шестьдесят боевиков для совершения террористических атак на территории Российской Федерации и в странах СНГ. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки России. 

Согласно заявлению СВР, подготовка террористов происходит на американской базе Эт-Танф в Сирии. Далее их собираются перенаправлять уже в Россию и другие страны СНГ для совершения террористических актов против дипломатов и представителей силовых органов. 

Как сообщается, американские спецслужбы вербуют боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой». Известно также и о попытках вербовки выходцев из северокавказских регионов Российской Федерации, а также стран Центральной Азии. 

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# Международная политика

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