СВР РФ: США готовят 60 боевиков для терактов в России и СНГ

С января 2023 года Соединенные Штаты Америки завербовали шестьдесят боевиков для совершения террористических атак на территории Российской Федерации и в странах СНГ. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки России.

Согласно заявлению СВР, подготовка террористов происходит на американской базе Эт-Танф в Сирии. Далее их собираются перенаправлять уже в Россию и другие страны СНГ для совершения террористических актов против дипломатов и представителей силовых органов.

Как сообщается, американские спецслужбы вербуют боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой». Известно также и о попытках вербовки выходцев из северокавказских регионов Российской Федерации, а также стран Центральной Азии.