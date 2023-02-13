В Эстонии проходят учения британских ВВС

В Эстонии проходят учения подразделений британских ВВС, дислоцированных в стране и местных военизированных дружин, входящих в состав сил обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в эстонском военном ведомстве, они имеют многоцелевое значение. Помимо отработки совместных действий, британские вертолетчики получают навыки пилотирования в непривычных для них зимних условиях, а эстонские ополченцы учатся десантироваться с вертолетов. Как заявило британское командование, военное сотрудничество двух стран будет не только продолжаться, но и расширяться. Сейчас британские и эстонские подразделения готовятся к крупным маневрам «Весенний шторм – 2023».