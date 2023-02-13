Латвийцы стремятся избавиться от просторных квартир

Как сообщают риелторские компании, люди стали выбирать более скромное жилье. Из трехкомнатных квартир они стараются переехать в двух или даже однокомнатные. Особым спросом стали пользоваться старые дома с капремонтом, многие отдают предпочтение жилью с дровяным отоплением. И все потому, что отапливать его дешевле. Жители Латвии стремятся избавиться от новых просторных квартир, потому что они становятся им не по карману.

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