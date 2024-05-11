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Число погибших при падении автобуса в Санкт-Петербурге выросло до 7 человек

11 мая 2024 07:32
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Число погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге выросло до семи. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса, 44-летний уроженец Таджикистана, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших при падении автобуса в Санкт-Петербурге выросло до 7 человек-1

По предварительным данным, он не справился с управлением. В момент инцидента в салоне находились не менее 15 человек. Первую помощь им оказали очевидцы. Трое уроженцев Дагестана прыгнули в воду и вытаскивали людей из тонущего автобуса вплоть до прибытия экстренных служб. Местные власти приняли решение представить их к госнаграде. В МЧС России сообщили, что работы на месте ДТП завершены. На поверхность подняли и транспортное средство. Комитет транспорта проведет проверку в отношении компании-перевозчика. Известно, что ее уже 23 раза привлекали к административной ответственности.

# Авария # Новости России

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