Число погибших при падении автобуса в Санкт-Петербурге выросло до 7 человек

Число погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге выросло до семи. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса, 44-летний уроженец Таджикистана, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, он не справился с управлением. В момент инцидента в салоне находились не менее 15 человек. Первую помощь им оказали очевидцы. Трое уроженцев Дагестана прыгнули в воду и вытаскивали людей из тонущего автобуса вплоть до прибытия экстренных служб. Местные власти приняли решение представить их к госнаграде. В МЧС России сообщили, что работы на месте ДТП завершены. На поверхность подняли и транспортное средство. Комитет транспорта проведет проверку в отношении компании-перевозчика. Известно, что ее уже 23 раза привлекали к административной ответственности.