В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом – есть пострадавшие

ЧП произошло в аргентинской столице. Десятки человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом. О причинах случившегося до сих пор неизвестно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренные службы, прибывшие на место, разбираются с последствиями аварии. За 40 минут удалось эвакуировать всех пострадавших, а это не менее 100 человек. Многим из них понадобилась госпитализация. Как минимум 30 находятся в больнице в тяжелом состоянии, некоторых доставляли в медучреждения на вертолете.