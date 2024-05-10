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В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом – есть пострадавшие

10 мая 2024 19:57
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ЧП произошло в аргентинской столице. Десятки человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом. О причинах случившегося до сих пор неизвестно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом – есть пострадавшие-1

Экстренные службы, прибывшие на место, разбираются с последствиями аварии. За 40 минут удалось эвакуировать всех пострадавших, а это не менее 100 человек. Многим из них понадобилась госпитализация. Как минимум 30 находятся в больнице в тяжелом состоянии, некоторых доставляли в медучреждения на вертолете.

В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом – есть пострадавшие-4

Движение поездов на линии остановлено. По информации местных СМИ, после столкновения произошла утечка топлива. Сейчас спасатели пытаются не допустить пожара. На месте также продолжают работу полиция и медики.

# ЧП # Новости Аргентины

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