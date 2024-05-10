В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом – есть пострадавшие

ЧП произошло в аргентинской столице. Десятки человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом. О причинах случившегося до сих пор неизвестно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в аргентинской столице. Десятки человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом. О причинах случившегося до сих пор неизвестно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экстренные службы, прибывшие на место, разбираются с последствиями аварии. За 40 минут удалось эвакуировать всех пострадавших, а это не менее 100 человек. Многим из них понадобилась госпитализация. Как минимум 30 находятся в больнице в тяжелом состоянии, некоторых доставляли в медучреждения на вертолете.
Движение поездов на линии остановлено. По информации местных СМИ, после столкновения произошла утечка топлива. Сейчас спасатели пытаются не допустить пожара. На месте также продолжают работу полиция и медики.