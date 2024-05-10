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«Уничтожите фермера – погибнете сами». В Варшаве прошла акция протеста местных аграриев

10 мая 2024 19:57
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Проблемы жителей занятой Туск решать, видимо, не намерен. А сами граждане тем временем всеми силами пытаются привлечь внимание властей. В Варшаве прошла очередная акция протеста местных фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уничтожите фермера – погибнете сами». В Варшаве прошла акция протеста местных аграриев-1

На улицах столицы собрались тысячи недовольных аграриев, которые выступают против так называемого «зеленого курса» ЕС. В том числе из-за него сельское хозяйство страны стало нерентабельным, особенно в сравнении с теми государствами, которые не входят в Евросоюз. Протестующие призывают решить вопрос о присоединении страны к зеленому курсу при помощи референдума. В противном случае сельхозотрасль ждет печальный финал.

«Уничтожите фермера – погибнете сами». В Варшаве прошла акция протеста местных аграриев-4

«Уничтожите фермера – погибнете сами». Такие надписи были на плакатах демонстрантов. Ожидается, что в скором времени число участников шествий возрастет. Организаторы заявляют, что к митингу присоединятся почти 200 тысяч человек.

# Акции протеста # Новости Польши

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