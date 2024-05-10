«Уничтожите фермера – погибнете сами». В Варшаве прошла акция протеста местных аграриев

Проблемы жителей занятой Туск решать, видимо, не намерен. А сами граждане тем временем всеми силами пытаются привлечь внимание властей. В Варшаве прошла очередная акция протеста местных фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблемы жителей занятой Туск решать, видимо, не намерен. А сами граждане тем временем всеми силами пытаются привлечь внимание властей. В Варшаве прошла очередная акция протеста местных фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На улицах столицы собрались тысячи недовольных аграриев, которые выступают против так называемого «зеленого курса» ЕС. В том числе из-за него сельское хозяйство страны стало нерентабельным, особенно в сравнении с теми государствами, которые не входят в Евросоюз. Протестующие призывают решить вопрос о присоединении страны к зеленому курсу при помощи референдума. В противном случае сельхозотрасль ждет печальный финал.
«Уничтожите фермера – погибнете сами». Такие надписи были на плакатах демонстрантов. Ожидается, что в скором времени число участников шествий возрастет. Организаторы заявляют, что к митингу присоединятся почти 200 тысяч человек.