«Уничтожите фермера – погибнете сами». В Варшаве прошла акция протеста местных аграриев

Проблемы жителей занятой Туск решать, видимо, не намерен. А сами граждане тем временем всеми силами пытаются привлечь внимание властей. В Варшаве прошла очередная акция протеста местных фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах столицы собрались тысячи недовольных аграриев, которые выступают против так называемого «зеленого курса» ЕС. В том числе из-за него сельское хозяйство страны стало нерентабельным, особенно в сравнении с теми государствами, которые не входят в Евросоюз. Протестующие призывают решить вопрос о присоединении страны к зеленому курсу при помощи референдума. В противном случае сельхозотрасль ждет печальный финал.