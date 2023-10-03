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В Китае сделали традиционного 67-метрового дракона из соломы

03 октября 2023 08:34
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Новости Китая. Вековой ритуал вернулся в Китай после четырехлетнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя на время из-за пандемии коронавируса о традиции пришлось забыть, есть в этом свои плюсы. Зрители скучали без любимого дракона. Он сделан из соломы, бамбука и ротанга. Его длина 67 метров. Украшением для этого гиганта послужили примерно 12 000 ароматических свечей.

В Китае сделали традиционного 67-метрового дракона из соломы-1

Чын Квок Хо, декоратор:
Говорят, что традиция танца огненного дракона зародилась, когда в страну пришла чума. Чтобы напугать ее, предки использовали дракона. С тех пор чума не возвращалась. И мы сохраняем эту историю.

В Китае сделали традиционного 67-метрового дракона из соломы-4

Участие в праздничной церемонии приняли 300 артистов. Большинство из них несли дракона. А остальные создавали атмосферу с помощью танца и музыки, точнее барабанов и гонгов. Танец огненного дракона воспринимается местными как ритуал, способный защитить от ударов природы, например, ураганов. Праздник прошел в рамках фестиваля середины осени.

# Фестиваль # Новости Китая # Фотофакт

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