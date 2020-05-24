Чем грозит выход США из Договора по открытому небу? Реакция мирового сообщества

Новости мира. Самым резонансным событием недели стало, конечно же, заявление Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора по открытому небу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Саму эту концепцию когда-то предлагал тоже американский президент – Эйзенхауэр – еще в 1955-м. Правда, тогда ее отклонил Хрущев. Но договор все же подписали – много позже, уже после распада Советского Союза – в 1992 году с подачи другого американца – Джорджа Буша.

В чем же его суть? А в том, что невооруженные самолеты наблюдения могут находиться в воздушном пространстве всех государств-подписантов – на данный момент таковых 35, среди них и Беларусь. Для чего это нужно? А для того, чтобы элементарно соблюдать действующие договоры по контролю над вооружениями. А теперь все это под большим вопросом, если, конечно, США через полгода сделает то, о чем заявили сейчас.





Такой американский демарш раскритиковали в большинстве стран, в том числе и ближайшие союзники. Совет НАТО по этому поводу собрал экстренное заседание. С сожалением риторику Трампа восприняли и в белорусском МИДе.





Для нашей страны Договор по открытому небу имеет особое значение. Он стал одним из первых международных инструментов с участием Беларуси после обретения независимости.





Волна критики по заявлению американского лидера прокатилась по всему миру. «Это шаг в пропасть», «Похоже на подготовку новой войны» – это лишь некоторые заголовки передовиц.

А вот и еще одна неприятная новость в ту же копилку. В США обсуждают проведение первого за 30 лет ядерного испытания. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, но, как пишет Washington Post, в Белом доме считают, что это «поможет убедительнее звучать на переговорах с Китаем и Россией по контролю над вооружениями». Подчеркнем, что подобных действий американцы не предпринимали с начала 1990-х.





Чем все это может аукнуться для мировой архитектуры безопасности? А вот ничем хорошим! И здесь кстати будет обратиться к тем самым часам Судного дня, которые, как придумали американские ядерщики еще в 1947-м, показывают, сколько времени остается до мирового апокалипсиса. За всю историю этого проекта большая стрелка то приближалась, то отдалялась к точке невозврата. Ежегодно решение о переводе принимает не лишь бы кто, а коллектив из 18 лауреатов Нобелевской премии. Как же это работает?

Вот, например, год 1953-й. Советский Союз и США с разницей в 9 месяцев испытывают термоядерные бомбы – на часах 23-58 – опаснейшее положение. 1990 год – падение Берлинской стены – и сразу на несколько минут назад. Через год откат еще на 7 минут – 1991-й знаменует фактическое окончание холодной войны. Все последующие годы, к сожалению, мир движется только к закату. И вот, наконец, наш 2020-й. После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стрелка смещается вправо до самого опасного положения за всю историю – всего 100 секунд до той самой полуночи.