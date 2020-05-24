В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

Новости Мексики. У берегов Мексики произошло землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр находился в 125 километрах от города Мапастепек, в котором около 18 тысяч жителей. Очаг залегал на глубине почти 16 километров.