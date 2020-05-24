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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5

24 мая 2020 12:19
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Новости Мексики. У берегов Мексики произошло землетрясение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5-1

Магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр находился в 125 километрах от города Мапастепек, в котором около 18 тысяч жителей. Очаг залегал на глубине почти 16 километров.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,5-4

За ситуацией следят сейсмологи. Информации о разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступало.  

# Землетрясение # Фотофакт

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