Нападение на «Альфа-Банк» в Москве. Мужчина признал вину, но не смог объяснить мотивы поступка

Новости России. Задержанный за нападение на московское отделение «Альфа-Банка» признал свою вину, однако мотивы поступка чётко объяснить не смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, инцидент произошёл 23 мая в центре города. 34-летний подозреваемый, который ранее был судим, угрожал взорвать банк, взяв в заложники несколько человек.