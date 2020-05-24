Нападение на «Альфа-Банк» в Москве. Мужчина признал вину, но не смог объяснить мотивы поступка

Новости России. Задержанный за нападение на московское отделение «Альфа-Банка» признал свою вину, однако мотивы поступка чётко объяснить не смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Задержанный за нападение на московское отделение «Альфа-Банка» признал свою вину, однако мотивы поступка чётко объяснить не смог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, инцидент произошёл 23 мая в центре города. 34-летний подозреваемый, который ранее был судим, угрожал взорвать банк, взяв в заложники несколько человек.
После задержания оказалось, что настоящей взрывчатки при нем не было – только муляж. По одной из версий, причиной такого поступка могли стать долги мужчины по кредитам. Возбуждено уголовное дело.