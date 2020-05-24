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Не более 50 человек одновременно. Храм Гроба Господня начал принимать верующих

24 мая 2020 12:32
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Новости Израиля. Храм Гроба Господня в Иерусалиме принял первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не более 50 человек одновременно. Храм Гроба Господня начал принимать верующих-1

Спустя два месяца карантина одна из главных святынь христианского мира возобновила работу. В целях безопасности в храме одновременно смогут находиться не больше 50 человек.

Не более 50 человек одновременно. Храм Гроба Господня начал принимать верующих-4

Заходить внутрь можно только тем, у кого нет повышенной температуры. Посетители должны быть в маске, соблюдать дистанцию в 2 метра, а также не прикасаться к находящимся в храме объектам.

# Коронавирус # Фотофакт

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