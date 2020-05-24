Не более 50 человек одновременно. Храм Гроба Господня начал принимать верующих

Спустя два месяца карантина одна из главных святынь христианского мира возобновила работу. В целях безопасности в храме одновременно смогут находиться не больше 50 человек.

Заходить внутрь можно только тем, у кого нет повышенной температуры. Посетители должны быть в маске, соблюдать дистанцию в 2 метра, а также не прикасаться к находящимся в храме объектам.