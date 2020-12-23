Чехия продлила режим ЧС, а Эстония вводит локдаун. Коронавирусом заразился каждый сотый житель планеты

Очередной антирекорд установлен за минувшую неделю. Зараженных стало больше на 4 миллиона 600 тысяч человек.

Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общее число заболевших в мире превысило 78 миллионов.

В рамках борьбы с пандемией страны вводят строгие ограничения. Так, в Эстонии со следующей недели начнет действовать локдаун. А в Чехии объявлен пятый, максимальный уровень эпидугрозы – до 22 января продлен режим чрезвычайной ситуации.

Сложная обстановка из-за нового штамма COVID-19 сохраняется и в Великобритании. Между тем, сообщают об обнаружении других вариаций вируса. С таким заявлением выступили в Бразилии и Эквадоре.

В мире продолжают выявлять новые штаммы коронавируса. Они не связаны с тем, который нашли в Великобритании

По данным ученых, с британской разновидностью три новых штамма никак не связаны, однако при этом они также более заразны.