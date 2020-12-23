Ударная волна сравняла фабрику с землёй. В Пакистане из-за взрыва погибли восемь человек

Новости Пакистана. Восемь человек погибли, еще около 30 ранены в результате взрыва в пакистанском Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в котельной завода по хранению льда. Ударная волна практически сравняла с землей фабрику и разрушила близлежащие здания. В момент ЧП внутри находились порядка 40 рабочих.