Ударная волна сравняла фабрику с землёй. В Пакистане из-за взрыва погибли восемь человек

Новости Пакистана. Восемь человек погибли, еще около 30 ранены в результате взрыва в пакистанском Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. Восемь человек погибли, еще около 30 ранены в результате взрыва в пакистанском Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в котельной завода по хранению льда. Ударная волна практически сравняла с землей фабрику и разрушила близлежащие здания. В момент ЧП внутри находились порядка 40 рабочих.
На месте происшествия развернулись масштабные поисково-спасательные работы. Под завалами все еще могут находиться люди. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.