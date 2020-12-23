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Ударная волна сравняла фабрику с землёй. В Пакистане из-за взрыва погибли восемь человек

23 декабря 2020 12:06
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Новости Пакистана. Восемь человек погибли, еще около 30 ранены в результате взрыва в пакистанском Карачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ударная волна сравняла фабрику с землёй. В Пакистане из-за взрыва погибли восемь человек-1

ЧП произошло в котельной завода по хранению льда. Ударная волна практически сравняла с землей фабрику и разрушила близлежащие здания. В момент ЧП внутри находились порядка 40 рабочих.  

Ударная волна сравняла фабрику с землёй. В Пакистане из-за взрыва погибли восемь человек-4

На месте происшествия развернулись масштабные поисково-спасательные работы. Под завалами все еще могут находиться люди. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.  

# Взрыв # Фотофакт

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