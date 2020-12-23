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Попробовали на вкус шапку Санта-Клауса. Посмотрите, как детёныши в зоопарке встречают своё первое Рождество

23 декабря 2020 12:12
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Новости Австралии. В австралийском парке рептилий детеныши, родившиеся в 2020 году, отмечают свое первое Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Попробовали на вкус шапку Санта-Клауса. Посмотрите, как детёныши в зоопарке встречают своё первое Рождество-1

Малыша-коалу заинтересовала елка из мишуры. Потрогав блестящее дерево, он принялся лакомиться любимой зеленью и молоком.  

Попробовали на вкус шапку Санта-Клауса. Посмотрите, как детёныши в зоопарке встречают своё первое Рождество-4

А вот детеныши тасманских дьяволов, увидев шапку Санта-Клауса, попытались попробовать ее на вкус.  

Попробовали на вкус шапку Санта-Клауса. Посмотрите, как детёныши в зоопарке встречают своё первое Рождество-7

Не забыли сотрудники парка и о птицах. Малыши настороженно, но с интересом рассматривали рождественские венки и деревянные игрушки на деревьях.  

# Животные # Фотофакт

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