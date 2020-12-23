Попробовали на вкус шапку Санта-Клауса. Посмотрите, как детёныши в зоопарке встречают своё первое Рождество

Новости Австралии. В австралийском парке рептилий детеныши, родившиеся в 2020 году, отмечают свое первое Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыша-коалу заинтересовала елка из мишуры. Потрогав блестящее дерево, он принялся лакомиться любимой зеленью и молоком.

А вот детеныши тасманских дьяволов, увидев шапку Санта-Клауса, попытались попробовать ее на вкус.