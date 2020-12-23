Соцсети сами будут блокировать контент. Какой законопроект приняли в России?

Новости России. Законопроект о блокировке противоправного контента в соцсетях принят в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые правила вступят в силу 1 февраля.

Согласно документу, соцсети должны будут самостоятельно выявлять и блокировать незаконную информацию. Речь идет в том числе о материалах с экстремистскими призывами, а также порнографией с участием несовершеннолетних. Кроме того, блокировке подлежит информация о способах изготовления наркотиков и совершения суицида, а также призывы к массовым беспорядкам. Нарушителям нововведения грозит штраф.

Согласно еще одному закону, за неудаление некоторого рода материалов придется заплатить до 200 тысяч российских рублей, а юридическим лицам – от трех до восьми миллионов.