В мире продолжают выявлять новые штаммы коронавируса. Они не связаны с тем, который нашли в Великобритании

Новый антирекорд пандемии. Число заразившихся COVID-19 в мире за минувшую неделю возросло более чем на 4 миллиона 600 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество умерших за этот же период также увеличилось – на 79 тысяч. Больше всего инфицированных за семь дней – в Северной и Южной Америке, летальных исходов – в Европе.