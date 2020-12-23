В мире продолжают выявлять новые штаммы коронавируса. Они не связаны с тем, который нашли в Великобритании

Новый антирекорд пандемии. Число заразившихся COVID-19 в мире за минувшую неделю возросло более чем на 4 миллиона 600 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый антирекорд пандемии. Число заразившихся COVID-19 в мире за минувшую неделю возросло более чем на 4 миллиона 600 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество умерших за этот же период также увеличилось – на 79 тысяч. Больше всего инфицированных за семь дней – в Северной и Южной Америке, летальных исходов – в Европе.
Сложная эпидобстановка сохраняется в Великобритании. Из-за нового штамма COVID-19 страна оказалась практически в полной изоляции. Приостановка транспортного сообщения с королевством привела к простою более полутора тысяч грузовых фур. В течение нескольких дней они не могли выехать из страны. Теперь же, после долгих переговоров, Франция решила открыть границу. Выехать можно будет лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за трое суток.
Транспортное сообщение с Великобританией заблокировали более 40 стран. Минск и Лондон пока не приостанавливают полёты
В мире, между тем, сообщают об обнаружении новых штаммов COVID-19. С таким заявлением выступили в Бразилии и Эквадоре. По данным ученых, последней из них, с британской разновидностью три новые вариации вируса никак не связаны, однако при этом они также более заразны.
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